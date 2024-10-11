Очередная версия Telegram получила несколько изменений

Telegram продолжает идти на уступки, чтобы соответствовать требованиям регулирующих органов разных стран. После давления со стороны властей предоставить номера телефонов и IP-адреса клиентов представители Telegram на этой неделе объявили, что позволят организациям проверять телефонные номера своих клиентов.

В обновлении также добавлена возможность отправки подарков для Telegram Stars. Введён полностью переработанный интерфейс видеочатов в версии на iOS. Появилась поддержка потоковой передачи с RTMP на Android и улучшенный интерфейс отчётности.

Компания объявила, что с этой недели любой бизнес, приложение или веб-сайт может отправлять коды подтверждения через Telegram и оплачивать их на Fragment. Эти коды подтверждения быстрее, дешевле, безопаснее и удобнее, чем SMS или другие альтернативы. Если вы используете Telegram и взаимодействуете с бизнесом, вы можете получить сообщение с кодом в специальном чате внутри приложения.

Помимо платформы проверки для бизнеса Telegram добавляет возможность отправлять друг другу подарки для Telegram Stars. Как только вы получите подарок, вы можете сразу отобразить его на новой вкладке «Подарки» в профиле. Вы даже можете отказаться от подарка и получить некоторые из Stars, чтобы потратить их в другом месте, включая другие подарки.

Если вы хотите отправить подарок, откройте профиль пользователя и нажмите «Отправить подарок». Вы можете добавить к подарку сообщение или эмодзи перед отправкой. Можно скрыть своё имя, но получатель всё равно узнает, кто его отправил. Никто другой не сможет увидеть ваше имя, если подарок отображается на их профиле.

Видеочаты на iOS переработаны для повышения производительности и улучшения времени автономной работы. Длительные звонки больше не должны перегревать аппарат, даже при нескольких видеопотоках от десятков участников.