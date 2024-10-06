Прежде пожаловаться на пост можно было по семи причинам: спам, насилие, порнография и детская порнография, авторские права, личные данные, также был доступен пункт «другое».

Мессенджер Telegram, известный своей конфиденциальностью и свободой общения, внес значительные изменения в систему жалоб на публикации в телеграм-каналах и групповых чатах. Теперь пользователи могут пожаловаться на контент по большему количеству оснований, что сделает модерацию контента более эффективной.

Ранее жалоба могла быть отправлена по одной из семи причин: спам, насилие, порнография (включая детскую порнографию), нарушение авторских прав, публикация личных данных или по неопределённой причине («другое»). Однако теперь этот список расширен до 11 категорий, что делает систему жалоб более детализированной и учитывающей широкий спектр нарушений. Среди новых оснований для жалоб:

«Не нравится» — возможность пожаловаться на контент, если он не соответствует личным предпочтениям.

«Не нарушает закон, но надо удалить» — запрос на удаление контента, который не нарушает законодательство, но может вызывать недовольство пользователей.

Терроризм — контент, связанный с пропагандой терроризма или призывами к насилию.

Незаконные товары — жалобы на публикации, предлагающие запрещенные товары или услуги.

Жестокое обращение с детьми — особое внимание уделяется защите детей, что подчеркивается отдельным пунктом в системе жалоб.

Интересно отметить, что категории «порнография» и «детская порнография» теперь объединены в один пункт — «порнографические материалы», что упрощает выбор основания для жалобы.

Контент-модерация Telegram не раз становилась объектом внимания властей разных стран. В частности, задержание основателя мессенджера Павла Дурова в Париже стало следствием расследования, касающегося недостаточной реакции Telegram на жалобы. Ранее платформа и сам Дуров категорически отвергали обвинения, заявляя о своей непричастности к недобросовестному использованию мессенджера.

Тем не менее, после этого случая Telegram стал активнее сотрудничать с французскими властями. В частности, платформа начала отвечать на запросы, которые ранее оставались без внимания. Теперь запросы приходят не только от французских правоохранительных органов, но и от представителей других стран.

Важным шагом стало заявление Павла Дурова о готовности Telegram раскрывать IP-адреса и номера телефонов пользователей, нарушающих правила платформы, при наличии обоснованных юридических запросов. Это нововведение может оказаться значительным изменением в политике конфиденциальности мессенджера, учитывая его репутацию как платформы с высоким уровнем защиты данных.

При этом Telegram продолжает настаивать на том, что не несет ответственности за контент, который создают пользователи, но готов предоставить правоохранительным органам информацию о тех, кто систематически нарушает законы. Это решение может помочь снизить количество недобросовестных пользователей и улучшить общий уровень безопасности на платформе.