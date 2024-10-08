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Nintendo Switch 2 будет поддерживать все функции Unreal Engine 5
Nintendo Switch 2 не должна уступать Steam Deck

Хотя Nintendo Switch 2 не будет столь же производительной, как консоли текущего поколения от Sony и Microsoft, она будет поддерживать все функции Unreal Engine 5. Это может быть даже недавно анонсированная MegaLights, с некоторыми оговорками.

В последнем эпизоде еженедельного подкаста эксперты Digital Foundry ответили на вопрос, будет ли следующая консоль Nintendo поддерживать новые возможности UE5. Было сказано, что такие функции, как Lumen, Nanite и Virtual Shadows Maps, обязательно будут поддерживаться благодаря архитектуре системы. Не исключена даже поддержка MegaLights. Возможно использование специальных версий этих технологий для Nintendo Switch 2, что снизит расход системных ресурсов.

Учитывая, как велика поддержка сторонних разработчиков у оригинальной Switch, что стало возможным благодаря поддержке Unreal Engine, можно не сомневаться, что и Nintendo Switch 2 будет поддерживать большинство функций Unreal Engine 5. Не каждая игра будет масштабироваться хорошо, некоторые могут иметь компромиссы. Глядя на достижения первой консоли, можно быть уверенным, что игры для устройства следующего поколения будут впечатляющими.


В Digital Foundry обсудили, как различия в производительности Nintendo Switch 2 в портативном режиме и Steam Deck могут повлиять на платформу. По мнению экспертов, влияние будет невелико, поскольку две платформы сильно различаются. Steam Deck лишена игр от Nintendo и является достаточно громоздкой. Разработчики не ориентируются на Steam Deck, тогда как игры для Nintendo Switch 2 будут оптимизированы для работы на системе и использовать её возможности, в том числе Nvidia DLSS.

#игры #nintendo
Источник: wccftech.com
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