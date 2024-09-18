Vivo V40e получит защиту уровня IP65

Компания Vivo скоро представит сразу несколько новых смартфонов, одним из которых раньше других должен стать аппарат Vivo V40e. Это тонкое устройство с аккумулятором ёмкостью 5500 мАч. Продаваться оно будет как минимум в Индии, при этом дешёвой цены не ожидается.

Это устройство должно работать на процессоре MediaTek Dimensity 7300, но остальные характеристики до недавнего времени оставались неизвестными. Издание SmartPrix утверждает, что аппарат будет относиться к уровню между средним и верхним за счёт экрана, камер и батареи.

Экран AMOLED получит изгибы по сторонам. Его диагональ равна 6,78 дюйма, частота 120 Гц, пиковая яркость 4500 нит. Имеется защита от воды и пыли уровня IP65.

Сзади находятся две камеры с основной 50 Мп на сенсоре Sony IMX882. Другая камера — сверхширокоугольная с разрешением 8 Мп. Разрешение передней камеры впечатляет — 50 Мп.

Будут предлагаться две конфигурации аппарата: 8/128 ГБ и 8/256 ГБ. Установлена система Android 14 с программной оболочкой Funtouch OS 14. Поддерживается работа в сетях связи 5G.

Стоимость устройства составляет в Индии около 215 евро и 320 евро. Будут выпускаться чёрные и бронзовые цветовые варианты.