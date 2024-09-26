Через несколько месяцев будет анонсирован складной смартфон Vivo X Fold 4

Очередной складной смартфон производства компании Vivo ожидается только в следующем году. Несмотря на это, уже появились некоторые сведения относительно его камер и аккумулятора. Сообщается, что X Fold 4 не получит дополнительных версий, так как Vivo предпочитает не запутывать покупателей и предложить им единственный вариант складного устройства.

Источником данных стал известный инсайдер Digital Chat Station, но Vivo всё это пока не подтвердила. Речь идёт о ёмкости аккумулятора 6 000 мА·ч, что для складного аппарата было бы огромным значением. Тем более что говорится, что новое устройство будет легче и тоньше, чем X Fold 3. Вес ожидается 210 г, а толщина — чуть более 8 мм. Для сравнения, X Fold 3 весит 236 граммов при толщине 11,2 мм.

Предположительно, Vivo X Fold 4 получит основную камеру с разрешением 50 Мп и перископический телеобъектив. Обе камеры будут расположены на круглой панели, где также должны быть светодиодная вспышка и третья сверхширокоугольная камера.

Прежние X Fold 3 и X Fold 2 обладают тройными камерами, поэтому от нового смартфона ждут того же. Разрешение у всех них может оказаться равным 50 Мп.

X Fold 4 будет работать на новом процессоре Snapdragon 8 Gen 4. Учитывая, что все его предшественники оснащались флагманскими чипами, это ожидаемо.

X Fold 2 и X Fold 3 появились в продаже в апреле, поэтому X Fold 4 стоит ждать не раньше будущей весны.