На фото видны массивные ядра CPU, огромные кеши и небольшой GPU. Похоже, Qualcomm акцентировала внимание на производительность центрального процессора.

Источник изображения: Piglin/Baidu

В сети появилось фото кристалла процессора, предположительно, Qualcomm Snapdragon X. Изображение опубликовано на китайской платформе Baidu и раскрывает некоторые интересные детали о грядущей новинке. На снимке видны массивные ядра CPU, среднего размера GPU и внушительные кеши. Однако на изображении не виден нейропроцессорный блок (NPU) с производительностью 45 TOPS, который Qualcomm позиционирует как главное преимущество нового чипа.

Как сообщает ресурс Tom's Hardware со ссылкой на источник, 12-ядерный процессор Snapdragon X Elite имеет площадь кристалла 169,6 мм². Это немного больше, чем у 10-ядерного Apple M4 (165,9 мм²). При этом важно отметить, что Snapdragon X Elite производится по технологии TSMC N4P (4 нм), в то время как Apple M4 — по технологии TSMC N3E (3 нм).

Источник изображения: Piglin/Baidu

Еще бросаются в глаза массивные универсальные ядра CPU Oryon (ранее известные под кодовым названием Phoenix и разработанные Nuvia для серверных процессоров), работающие на частоте до 3,80 ГГц. По словам информатора, каждое ядро Oryon занимает около 2,55 мм², что значительно больше, чем у типичных ядер Arm. Однако высокопроизводительные ядра Apple M4 занимают около 3 мм², и, учитывая разницу в техпроцессах, очевидно, что процессорные ядра Apple четвертого поколения являются более сложными, чем Oryon.

Процессорная часть Snapdragon X занимает 48,2 мм², что вдвое больше, чем графический процессор Adreno X1 (24,3 мм²). Учитывая относительно небольшой размер GPU, неудивительно, что он не может похвастаться высокой производительностью. Qualcomm заявляет, что GPU обеспечивает около 4,6 терафлопс FP32, что лишь немного меньше, чем у Nvidia GeForce RTX 3050 (4,8 терафлопс FP32).

Еще одна примечательная деталь — это массивные кеши. Процессор Snapdragon X Elite имеет три четырехъядерных кластера CPU, каждый из которых оснащен 12 МБ 12-канальной кеш-памяти второго уровня, 6 МБ системного кеша, а также около 12 МБ кеша GPU (распределенного по нескольким уровням). В общей сложности CPU имеет 54 МБ различных кешей, которые занимают около 15 мм² площади кристалла. Процессор также оснащен 128-битным интерфейсом памяти LPDDR5X-8448, NPU, контроллером дисплея, ISP и различными специализированными компонентами.