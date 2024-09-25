В октябре или ноябре Apple представит новые компьютеры на процессорах M4 Pro и M4 Max

Подоспела очередная статистика по распространению персональных компьютеров различных производителей. Фирма Canalys рассказала, что во втором квартале поставки компьютеров Apple Mac оставались на стабильном уровне. Их рыночная доля немного уменьшилась, но это может быть затишьем перед выпуском новых моделей Mac mini и MacBook с процессорами M4 Pro и M4 Max. Покупатели могли принять решение подождать и посмотреть, что Apple предложит нового. После анонса продажи могут вырасти.

Поставки компьютеров всех производителей в целом выросли на 4%, до 18,9 млн экземпляров. Рост спроса на ноутбуки составил 5%, что является неплохим результатом. Второй квартал признан успешным, в первую очередь за счёт спроса в корпоративном секторе. В нём рост поставок составил 12%.

В потребительском сегменте и среди малого и среднего бизнеса рост был не такой высокий, но всё же составлял 3% и 6% соответственно. Компьютеров Mac было выпущено 2,322 млн экземпляров. Доля рынка компьютеров Apple уменьшилась с 12,7% до 12,3%. Теперь от компании ждут появления новых 14-дюймовых и 16-дюймовых MacBook Pro вместе с обновлённым Mac mini.