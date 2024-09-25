Начальный объем производства составит 40 000 пластин в месяц.

Компания Apple стала первым заказчиком 2-нм продукции TSMC на двух заводах, расположенных на Тайване. Первоначальный ежемесячный объем производства пластин составит 40 000 штук. Apple разрабатывает два чипсета, A18 и A18 Pro, которые производятся по 3-нм техпроцессу второго поколения. Компания планирует перейти на 2-нм технологию. Поэтому TSMC готовит два завода P1 и P2, чтобы начать производство 2-нм продукции. Первый завод находится в Гаосюне и установка оборудования должна быть закончена в декабре 2025 года. Второй завод P2 будет завершен во второй половине следующего года. Оба предприятия будут производить 40 000 пластин в месяц.

Возможно, первыми устройствами Apple, использующими 2-нм чипы, будут модели линейки iPhone 17. Однако, текущий график TSMC как и высокая стоимость производства могут привести к тому, что это не произойдет в следующем году. Ранее аналитик Минг-Чи Куо отмечал, что в iPhone 17 будут использованы улучшенные 3-нм чипсеты, а 2-нм технология будет представлена в семействе iPhone 18. Не все модели iPhone 18 смогут использовать 2-нм чипы из-за их высокой стоимости.

Apple уже стала первым клиентом TSMC, использующим 3-нм техпроцесс для своих чипсетов A17 Pro и M3. Таким образом, неудивительно, что компания также станет первым потребителем 2-нм продукции. Ожидается, что объемы производства пластин на 2-нм технологии будут увеличиваться.