Snapdragon 8 Gen 4 ожидается в таких флагманских устройствах, как Galaxy S25 Ultra, Xiaomi 15 series, Oppo Find X8 Ultra и vivo X200 Ultra.

Недавно стали известны результаты тестирования нового процессора Snapdragon 8 Gen 4 в популярном бенчмарке 3D Mark, и они впечатляют. Этот чип, который ожидается в таких флагманских устройствах, как Galaxy S25 Ultra, Xiaomi 15 series, Oppo Find X8 Ultra и vivo X200 Ultra, продемонстрировал значительное улучшение производительности по сравнению с предыдущей моделью.

Согласно проведенным тестам, Snapdragon 8 Gen 4 показывает тактовую частоту графического процессора на уровне 1,15 ГГц. В тесте 3DMark Wild Life он достигает 166 кадров в секунду, а в более требовательном тесте Wild Life Extreme Unlimited – около 44 кадров в секунду. Это означает, что производительность нового чипа увеличилась на значительные 46-53% по сравнению с Snapdragon 8 Gen 3.

Не менее впечатляющие результаты были получены и в тесте Aztec Ruins High от GFX Bench. Здесь новый чипсет обеспечивает частоту 125 кадров в секунду, что значительно превосходит показатель Adreno 750 в Snapdragon 8 Gen 3, который составил около 96 кадров в секунду.

Snapdragon 8 Gen 4 уже успел продемонстрировать свои возможности и на платформе Geekbench, где его результаты составили 2884 балла в однопоточном режиме и 8840 баллов в многопоточном. Эти цифры подчеркивают мощность нового процессора и его готовность к выполнению самых сложных задач.

С выходом Snapdragon 8 Gen 4 многие пользователи ждут появления новых флагманских смартфонов с этим чипом.