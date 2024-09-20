Xiaomi готовится к релизу нескольких мобильных устройств разных уровней

У компании Xiaomi впереди предстоит насыщенная неделя. 26 сентября она анонсирует смартфоны Xiaomi 14T и 14T Pro. Redmi, суббренд Xiaomi, ориентированный на бюджетные устройства, также готовит свои новинки.

Серия Redmi Note 14 выйдет на следующей неделе, согласно недавнему посту на китайской платформе Weibo. В сообщении сказано лишь «Увидимся на следующей неделе», поэтому точная дата анонса неизвестна. Однако уже ясно, что новые смартфоны предложат улучшенную ударопрочность, защиту от воды и длительную поддержку программного обеспечения.

Также были показаны элементы дизайна серии Redmi Note 14. Среди них квадратный блок камеры с тремя объективами и светодиодной вспышкой на обеих моделях. В дизайне прослеживаются два разных подхода. Вероятно, мы увидим Redmi Note 14 и Redmi Note 14 Pro, оба будут поддерживать 5G.

Одним из улучшений этой серии является усовершенствованная Diamond Structure для повышения долговечности и устойчивости к падениям. Некоторые версии Note 14, вероятно, модель Pro, получат защиту IP68.

Модель Pro недавно появилась в базе сертификационнной платформы 3C в Китае. Там сказано, что устройство будет поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт. Ожидается процессор Snapdragon 7s Gen 3.

Глобальная версия Redmi Note 14 Pro может получить тройную камеру с телеобъективом. Китайская версия променяет телеобъектив на макрокамеру.