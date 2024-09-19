Huawei Watch D2 позволят обходиться без тонометра

В четверг компания Huawei провела мероприятие, на котором представила ряд новых носимых устройств и планшетов. Одной из главных новинок оказались часы Watch D2 на смену модели Watch D. Они оснащены встроенной функцией мониторинга артериального давления.

Первые Watch D выделялись возможностью измерять артериальное давление с помощью встроенной микропомпы. Это давало более точные показания по сравнению с конкурентами вроде Apple Watch Series 10 и Samsung Galaxy Watch Ultra.

Watch D2 приносят повышенную точность измерений и более элегантный дизайн. Главной особенностью стал амбулаторный мониторинг артериального давления (ABPM), который ведётся круглосуточно.

Watch D2 оснащены надувным ремешком, похожим на манжеты для измерения давления. Это даёт точность выше, чем на часах с оптическими датчиками.

Встроенная воздушная камера в манжете может надуваться и производить измерения через заданные интервалы времени. Часы поддерживают измерения в различных положениях — стоя, сидя или полулежа. Во сне измерение происходит автоматически. Устройство получило одобрение Национального управления по контролю за лекарственными средствами (NMPA) в Китае и сертификацию по медицинскому регулированию (MDR) в Европе.

Ещё Watch D2 измеряют ЭКГ в реальном времени, уровень кислорода в крови (SpO2), частоту сердечных сокращений, уровни стресса и температуру кожи, используя систему Huawei TruSense. Можно измерить девять показателей состояния организма одним касанием и просмотреть результат в виде отчёта. Это частота сердечных сокращений, артериальное давление, SpO2, стресс, температура кожи, ЭКГ, эластичность сосудов, здоровье дыхательной системы и осведомлённость о дыхании во время сна.

Часы обладают экраном AMOLED размером 1,82 дюйма с плавающим дизайном 2.5D. Поддерживается GPS для отображения маршрута на экране. Доступны часы в чёрном и золотом цветах и предлагаются с ремешком из фторэластомера или кремовым кожаным.

Watch D2 в Европе не подорожали и опять стоят 399 евро. В России цена составляет 35000 руб.