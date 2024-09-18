Horizon Zero Dawn Remastered всё ближе к выпуску

Существование видеоигры Horizon Zero Dawn Remastered можно считать подтверждённым. Официально Sony и Guerrilla Games о ней пока не говорили, но организация ESRB уже выдала ей рейтинг для персональных компьютеров и PlayStation 5. Из этого можно предположить, что релиза остаётся ждать недолго.

Игра относится к жанру экшн и РПГ, где охотница Элой должна выживать в постапокалиптическом мире, охотясь на животных и роботов. Помогают в этом стрелы, копья и взрывные ловушки. При ударе из животных и людей идёт кровь. В одной сцене показывается заброшенный лагерь с пятнами крови на деревьях и камнях.

Впервые информация об этой игре появилась в октябре позапрошлого года. Тогда пара источников высказали предположение о том, что первоначально выпущенная в 2017 году игра появится снова с улучшенным освещением, текстурами, анимацией и новыми моделями персонажей. Также должно быть немало специальных возможностей, как в игре Horizon Forbidden West, и несколько режимов отображения.

Также в этом году может выйти спин-офф игры LEGO Horizon Adventures.