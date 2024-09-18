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Ремастер Horizon Zero Dawn для PlayStation 5 и ПК получил рейтинг ESRB
Horizon Zero Dawn Remastered всё ближе к выпуску

Существование видеоигры Horizon Zero Dawn Remastered можно считать подтверждённым. Официально Sony и Guerrilla Games о ней пока не говорили, но организация ESRB уже выдала ей рейтинг для персональных компьютеров и PlayStation 5. Из этого можно предположить, что релиза остаётся ждать недолго.

Игра относится к жанру экшн и РПГ, где охотница Элой должна выживать в постапокалиптическом мире, охотясь на животных и роботов. Помогают в этом стрелы, копья и взрывные ловушки. При ударе из животных и людей идёт кровь. В одной сцене показывается заброшенный лагерь с пятнами крови на деревьях и камнях.

Впервые информация об этой игре появилась в октябре позапрошлого года. Тогда пара источников высказали предположение о том, что первоначально выпущенная в 2017 году игра появится снова с улучшенным освещением, текстурами, анимацией и новыми моделями персонажей. Также должно быть немало специальных возможностей, как в игре Horizon Forbidden West, и несколько режимов отображения.

Также в этом году может выйти спин-офф игры LEGO Horizon Adventures.

#игры
Источник: wccftech.com
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1155 сложнее гнать по памяти, 1150 в пару кликов. Редко 2666 но встречаются, 2400 чаще, 2133 вообще на изи найти ддр3 Эти данные разбора кучки китайского самсунгорефаба
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Шава на Коммунистической
15:23
Не сделает. Нет у него 4090 и даже 12400. Только древнее амуде типа 1600af на бомж-доске и какой-нибудь некрорадеон вроде 6850 с алика. https://vk.com/video-83304459_171703724
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Робин Гудеичь
15:22
Если брошкена-неброшкина куда-то и тянет экономику - то на ДНО.
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Cowboy Huggies
15:17
Тут у всех i9 14900K и 4090, а все у кого слабее железо тут считаются нищебродами и бичами. Хочешь быть крутым чуваком? Беги в ситилинк! Ну что ты пялишься? А ну бегом!
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Несбыточная Мечта Шешенбека
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Десять дизов тебе навтыкали. Ты уже сел статью писать?
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Нах 4090 в FHD сделай скрины в 4К 3-5 фпс будет разница? Или один
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Эти просто по умолчанию россиянами становятся. Пусть живут. Для женщин тоже работа есть. Лишь бы со своим менталитетом к другим не лезли. А про многодетность и пр., ты херню пишешь - если оба родители...
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