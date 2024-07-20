Guerrilla Games и Sony объявили о создании игры Lego Horizon Adventures по мотивам приключений Элой из Horizon Zero Dawn. Учитывая, что игры Lego ориентированы на более молодую аудиторию, чем Horizon, некоторые сюжетные моменты будут изменены.

Guerrilla Games и Sony объявили о создании игры Lego Horizon Adventures по мотивам приключений Элой из Horizon Zero Dawn. Учитывая, что игры Lego ориентированы на более молодую аудиторию, чем Horizon, некоторые сюжетные моменты будут изменены.

Директор по повествованию Guerrilla Games Джеймс Винделер рассказал, что разработчики постарались сохранить сюжет оригинальной игры. Однако некоторые темы, которые могут быть сложными для восприятия детьми, будут упрощены.

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«Мы хотели сохранить сюжет, потому что он важен для Horizon, — говорит Винделер. — Но мы не могли оставить всё как есть. В игре не будет таких разрушительных моментов, как смерть корпоративных мастеров за столом».

Это не первый случай, когда игры Lego адаптируют для более молодой аудитории. Например, в играх Lego Star Wars трагические моменты были превращены в юмористические. Винделер подчеркнул, что важно сделать так, чтобы Lego Horizon Adventures «чувствовалась как Horizon». Роли Элой и Роста вновь исполнят Эшли Берч и Джей Би Блан. Lego Horizon Adventures выйдет в конце этого года на PlayStation 5, Nintendo Switch и PC.