Компания Microsoft продолжает проводить сокращения в своём игровом подразделении, что стало частью широкой стратегии по реорганизации бизнеса.

Недавно стало известно, что около 650 сотрудников лишатся работы, о чём сообщил руководитель Xbox Фил Спенсер в письме к сотрудникам. Несмотря на значительное сокращение штата, в письме подчеркивалось, что никаких отмен игр, устройств или текущих проектов не планируется. Это заявление было подтверждено источниками в издании The Verge.



Одной из ключевых причин сокращений стала завершённая сделка Microsoft по приобретению компании Activision Blizzard за 68,7 миллиарда долларов. В своём письме Спенсер отметил, что увольнения являются частью необходимой адаптации структуры команды и управления бизнесом после интеграции Activision Blizzard. Это позволит Microsoft эффективнее координировать работу корпоративных и вспомогательных команд, а также обеспечит более устойчивый рост в будущем.



Изменения направлены на улучшение взаимодействия между студиями и бизнес-подразделениями, предоставляя им программы и ресурсы, которые могут масштабироваться в зависимости от их потребностей. Спенсер также указал, что сокращения не повлияют на разработку игр, устройств или сервисов. Ни одна студия не будет закрыта в результате этих изменений.



Эти события стали продолжением серии сокращений, начатой в начале 2024 года, когда Microsoft объявила об увольнении 1900 сотрудников. Это также было связано с интеграцией Activision Blizzard в структуру компании. В рамках этих сокращений Microsoft решила закрыть несколько студий, входящих в состав Bethesda, включая Tango Gameworks. Однако студии удалось найти нового партнёра в лице компании Krafton, что позволило ей сохранить свою деятельность.