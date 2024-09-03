Предприятия компании в США проще пристроить GlobalFoundries, которая финансируется арабскими инвесторами.

Поскольку слухи о готовности Intel рассмотреть идею продажи своего бизнеса по выпуску чипов всё же просочились в прессу, южнокорейские СМИ их тоже обсуждают, причём с учётом специфики национальной полупроводниковой отрасли. По данным корейских источников, Samsung вряд ли станет покупателем контрактного бизнеса Intel, и на этой имеется целый набор весомых причин.

Источник изображения: Samsung Electronics

Во-первых, как отчасти признаёт руководство Intel, именно в сегменте услуг по обработке кремниевых пластин компания не смогла привлечь достаточного количества клиентов, поэтому Samsung вряд ли будет использовать приобретение активов Intel для увеличения своего охвата рынка. Во-вторых, такая сделка потребует от Samsung достаточно серьёзных расходов, а её собственный контрактный бизнес только во втором квартале принёс почти $2,24 млн убытков. Вряд ли активы Intel в этом смысле позволят повысить прибыльность бизнеса Samsung.

В-третьих, власти США могут достаточно ревностно относиться к производственным активам Intel, не желая отдавать их в руки иностранных инвесторов, пусть и из условно дружественной страны. В этом отношении продажа предприятий Intel компании GlobalFoundries выглядит более политически выдержанным шагом. Правда, при этом GlobalFoundries пришлось бы одновременно выпускать процессоры для прямых конкурентов в лице Intel и AMD, но власти США этим нюансом наверняка озабочены меньше всего. Для Samsung, как утверждают корейские источники, хорошим шансом поднять доверие клиентов к её контрактному бизнесу может стать привлечение заказов на выпуск 5-нм процессоров IBM Telum II, которые будут использоваться в составе систем искусственного интеллекта.