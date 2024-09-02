В среду известный производитель экшн-камер GoPro расширит выбор ещё на две модели

Компания GoPro на 4 сентября запланировала анонс двух очередных моделей экшн-камер серии HERO13 Black. Они придут на смену выпущенным годом ранее камерам HERO12 Black. Утечки информации рассказывали о том, что по внешнему виду новые камеры будут мало отличаться от предыдущих. GoPro делает акцент на расширение совместимости камер с аксессуарами. В социальной сети Twitter был опубликован небольшой ролик с описанием двух новых моделей. Одна из них является прямой заменой HERO12 Black, предлагая большой объектив и компактный дисплей рядом, тогда как на задней стороне располагается более крупный основной экран.

Более доступная по цене версия HERO13 Black также поступит в продажу. Здесь не будет дополнительного экрана спереди, за счёт чего камера будет более компактной. Она будет по карману большему количеству покупателей, предлагая по большей части флагманские характеристики при некоторых урезанных возможностях.

Камера сохранит прежний сенсор 27 Мп, что означает, что увеличения разрешения и частоты кадров можно не ждать. В таком случае частота останется 60 кадров/с при разрешении 5,3K. Может быть расширена поддержка аксессуаров для более удобного процесса съёмки фото и видео. Немного может быть улучшен аккумулятор.

Если говорить о ценах, HERO13 Black может стоить $400.