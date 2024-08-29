GoPro Hero 13 Black будет использовать HyperSmooth 6.0 и HDR

Прошло около двух недель с тех пор, как в сети появилась первая информация о следующей экшн-камере GoPro. Также стало известно о возможном появлении более доступной модели от GoPro в течении этого года, помимо анонсированной в прошлом году камеры MAX последнего поколения.

На этот раз Игорь Богданов опубликовал много сведений о Hero Black 13 и сравнил ее с текущей камерой Hero 12 Black. Кроме того, он провел сопоставление с конкурентом Action 5 Pro от DJI, о котором пока известно очень мало, включая дату официального релиза.

По имеющимся данным, Hero 13 Black сохранит 27-мегапиксельную камеру, как у предыдущей модели, с возможностью записи в 5.3K при 60 FPS и 120 FPS при 4K. Известно, что GoPro будет использовать HyperSmooth 6.0 и HDR.

Богданов также сообщает, что новая модель будет иметь аккумулятор на 1900 мАч, который обеспечит до 1,5 часов работы в 4K/30 и до 3 часов при 1080p. Hero 13 Black будет комплектоваться новыми макро и сверхширокоугольными объективами с 4-кратным зумом и углом обзора 177°.