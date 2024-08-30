Будущий флагманский процессор обещает серьёзную прибавку к производительности, но из-за его цены производители вынуждены ухудшать другие характеристики смартфонов.

Под конец текущего года пользователей ожидает новая волна флагманских смартфонов на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Он обещает стать самым мощным мобильным чипом на рынке Android-гаджетов, а реальную конкуренцию ему составит разве что Dimensity 9400 от Mediatek.

Грядущий флагманский Snapdragon станет даже более значимым релизом, чем текущий Gen 3, так как перейдёт на новый техпроцесс производства. Вдобавок, по слухам, у новинки будет сразу два особо мощных ядра X вместо одного.

Однако ещё с начала этого года идут и другие, не столь радостные слухи. Если верить им, то новый процессор окажется в цене существенно дороже предшественника. Называются разные цифры, но в целом повышение цены должно составить от 20 до 30%. Новый Snapdragon 8 Gen 4 будет стоить якобы ~ в 2.5 раза дороже, чем лет 5 назад стоили Snapdragon 855 и 865.

В итоге стоимость одного только Gen 4, по разным данным, составит от 220 до 260 долларов. Предложить смартфон с ним дешевле 600$, по расчётам инсайдеров, будет практически невозможно.

Причём процессор – самый дорогой компонент смартфона, и производители не могут закрыть глаза на такое ощутимое повышение. Им нужно либо повышать цену самого устройства, либо упрощать другие характеристики. По данным инсайдера Digital Chat Station, производители решили идти как раз по второму пути.

Xiaomi 14 – первый смартфон со Snapdragon 8 Gen 3. Грядущий Xiaomi 15 может стать первым с процессором Gen 4.



Больше всего Snapdragon 8 Gen 4 негативно повлияет на не самые дорогие модели, которые в прежние годы ориентировались на формулу «флагманский процессор + достойные другие характеристики за оптимальную цену». Основной удар, судя по всему, придётся на Xiaomi 15 и 15 Pro, Realme GT 7 Pro, OnePlus 13 и iQOO 13.

Главными «жертвами» станут камеры устройств, включая основную и модуль телефото, предназначенный для портретной съёмки и оптического зума. Инсайдер сообщает, что в лучшем случае основные камеры останутся прежними, в худшем – получат более скромные по размеру матрицы. А вот прогресса ожидать от них, скорее всего, не стоит.

С телефото-модулями ситуация ещё хуже. Digital Chat Station не вдавался в конкретику, но упомянул, что в одних моделях матрица телевика станет меньше, а в других уменьшится кратность зума. Продвинутые перископ-телевики в одной или двух моделях будут заменены на более простую оптику без перископа.

К слову, из предыдущих утечек уже известно, что в Realme GT 7 Pro сенсор телевика уменьшат с 1/1.56’’ (GT 5 Pro) до 1/1.95’’. Кроме того, будет ухудшена его оптика: модуль потеряет «плавающую» линзу, из-за чего лишится возможности делать качественные макроснимки.

Realme GT 5 Pro предложил рекордно крупный телевик на базе матрицы Sony IMX890. Будущий флагман получит более простую камеру телефото.



Очевидно, в схожей ситуации с Realme оказались и все остальные производители, которым нужно на чём-то экономить, чтобы использовать Gen 4 и при этом не слишком повышать цены.

Помимо камер, ценник нового процессора Qualcomm заставляет производителей экономить и на других компонентах. Например, сообщается, что Xiaomi и Realme изначально хотели использовать для своих будущих флагманов ультразвуковой сканер отпечатков вместо традиционного оптического. Ультразвуковой датчик безопаснее, может иметь более крупную площадь срабатывания и корректно работает с мокрыми пальцами. Но при этом он дороже.

Сейчас инсайдеры сообщают, что Xiaomi уже отказалась от такого датчика в базовой модели 15, но ещё пытается установить его в версию 15 Pro. Realme якобы тоже может отказаться от «ультразвука» и беспроводной зарядки в модели GT 7 Pro, потому что всё вместе встанет слишком дорого.

Напомним, анонс Snapdragon 8 Gen 4 может состояться 21 октября нынешнего года. Именно после этой даты начнутся презентации флагманских смартфонов различных брендов. В свою очередь, Dimensity 9400 может быть анонсирован на несколько недель раньше, а первые смартфоны с ним готовят Oppo и Vivo.