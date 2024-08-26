Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
У OnePlus Ace 5 Pro будет керамический и стеклянный корпус, а также дисплей BOE X2
Утверждается, что Ace 5 Pro будет устройством, ориентированным на производительность.

В ближайшие месяцы компания OnePlus, известная своими инновационными и высокопроизводительными смартфонами, представит несколько новых моделей. Ожидается, что OnePlus 13 будет представлен в ноябре этого года в Китае. Этот флагманский смартфон, как ожидается, будет оснащён будущим мощным чипом Snapdragon 8 Gen 4, который обеспечит высокую производительность и быстроту работы. Кроме того, в четвёртом квартале, вероятно, в декабре этого года состоится дебют серии смартфонов OnePlus Ace 5. В частности, особый интерес вызывает модель OnePlus Ace 5 Pro. Это связано с тем, что пристальное внимание в OnePlus 13 будет уделено фотографическим возможностям, а Ace 5 Pro будет сосредоточен на высокой производительности. 

Инсайдер Digital Chat Station недавно опубликовал пост на Weibo, в котором раскрыл детали будущего смартфона. Хотя в его словах не было указано конкретное название устройства, все признаки указывают на то, что речь идет именно о модели Ace 5 Pro. Устройство будет оснащено чипом SM8750, который является ничем иным, как Snapdragon 8 Gen 4. Этот процессор обеспечивает высокую производительность и быстродействие, необходимые для современных задач. OnePlus Ace 5 Pro будет оснащён дисплеем BOE X2 с разрешением 1,5K. Такой дисплей обеспечивает чёткое и яркое изображение, что особенно важно для игр и просмотра видео.

Что касается дизайна, то корпус смартфона будет доступен в стеклянном или керамическом вариантах. Устройство будет иметь прямоугольную металлическую среднюю рамку и скошенные края между задней крышкой и средней рамкой для того, чтобы переход казался более плавным. Судя по всему, дизайн серии претерпел значительные изменения, благодаря которым смартфон станет ещё более привлекательным и современным.

#смартфон #смартфон 2024 #oneplus #oneplus ace 3 pro #oneplus ace #oneplus 13 #смартфон oneplus #oneplus ace 5
+
Написать комментарий (0)
Стали известны подробности системы камер стандартной модели смартфона Vivo X200
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Санкции не помешали Минпромторгу приобрести в Европе две установки для монтажа компонентов на платы
3
Microsoft переименовывает Copilot
3
В Москве стремительно растут объёмы промышленного производства
6
Возвращением астронавтов, "застрявших" на орбитальной станции, займётся компания SpaceX
1
Суперкулер Noctua NH-D15 G2 оказался всего на 6,7% эффективнее простого кулера с 4-мя теплотрубками
12
Новый драйвер для китайских видеокарт Moore Threads S80 в 3 раза повышает FPS в Black Myth: Wukong
+
Владелец сети игровых клубов понёс существенные потери из-за проблем с процессорами Raptor Lake
5
В Санкт-Петербурге введён в эксплуатацию станок-гигант для атомной промышленности
1
Бывшие сотрудники OpenAI о катастрофических последствиях нерегулируемого ИИ
1
Google объединила все свои популярные онлайн-сервисы для работы в единое приложение Essentials для Windows
2
В России собираются взимать плату за использование Windows и другого иностранного ПО
14
РОСНАНО запускает серийное производство самых мощных экзоскелетов, не имеющих аналогов в России
4
Xiaomi выпустило очередное обновление для POCO X5 Pro
3
Одна видеокарта NVIDIA RTX 3090 может поддерживать работу чат-бота с ИИ для 1000 пользователей
2
ВКС России уничтожили ключевой логистический узел на территории Сумской области
+
Xiaomi выпускает беспроводной пылесос Mijia Cordless Vacuum Cleaner 3C с временем работы 60 минут
+
Samsung Galaxy A53 5G обновлен августовским патчем безопасности
+
Роскомнадзор внес Steam в реестр запрещенных сайтов
11
Reddit удаляет новости об успехе Black Myth: Wukong
6
Бренд Lexus представил в США кроссовер RX 2025 модельного года
+

Популярные статьи

Почему я выбросил все светодиодные лампы и перешел на обычные лампы накаливания
166
Пять причин купить Sony PlayStation 4 Slim в августе 2024 года
8
Итоги гоночного уик-энда 24-25 августа
+
Проверяю так называемый дистрибутив Linux для игр Nobara 40 и сравниваю с Chimbalix 24.3
16
Разгоняем AMD A10-6700 и разбираем ролик "Ремонтяша"
5
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Август)
4
Графический планшет как альтернатива мышке
40
Путь Капитана Америки в комиксах
3
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры
3

Сейчас обсуждают

Такой то
12:09
Бывший разработчик Concord назвал геймеров «бездарностями» за критику игры
nonses84
11:58
Может они что-то знают и их специально там держат, пока не сдохнут?
Решение НАСА отправить Starliner назад без экипажа добавляет доверия к SpaceX
Такой то
11:53
Washington Post: В Кремле уверены в том, что США разрешит Украине наносить удары ATACMS вглубь РФ
Ибрагим Исмаилов
11:52
Вот в его эпоху и надо было массово начать выпускать миниатюрные воздуходувки, не обязательно на аккумуляторах. Потому что иначе чистить эту "розочку" заипёшься, а в 2006-07 годах о компрессорах для ч...
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры
Такой то
11:49
NYT: В Пентагоне считают, что ВСУ не намерены надолго задерживаться в Курской области
Александр Непогодин
11:47
Zalman CNPS9500 LED шедевр. У меня все еще стоит в банке с 775 сокетом) жалко то его нельзя зацепить на новые сокеты :(
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры
nonses84
11:47
Научная фантастика для сектантов, каждый год одно и тоже...
Intel Core Ultra 7 268V улучшил результаты в новых тестах ядер и графики Geekbench
Ибрагим Исмаилов
11:45
Необходимость у любого процессорного кулера (хоть куска металлопроката хоть монстра на 100500 тепловых трубок) - это наличие стандартного вентилятора и его правильного многоразового крепления на радиа...
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры
zens
11:44
прежде, чем читать заглянул в "профиль" аФтора, а аФтор то специалист по всему. Можно и не читать, а сразу отправлять его в бан.
Почему я выбросил все светодиодные лампы и перешел на обычные лампы накаливания
nonses84
11:44
"От удачной высадки на Луну американское государство за 50 лет весьма умело и стремительно деградировало до положения "первобытного" уровня." После всех новостей о их провалах в космосе, я вообще не в...
Маск: Если бы не SpaceX, то только Россия могла бы помочь вернуть экипаж Starliner
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем