Утверждается, что Ace 5 Pro будет устройством, ориентированным на производительность.

В ближайшие месяцы компания OnePlus, известная своими инновационными и высокопроизводительными смартфонами, представит несколько новых моделей. Ожидается, что OnePlus 13 будет представлен в ноябре этого года в Китае. Этот флагманский смартфон, как ожидается, будет оснащён будущим мощным чипом Snapdragon 8 Gen 4, который обеспечит высокую производительность и быстроту работы. Кроме того, в четвёртом квартале, вероятно, в декабре этого года состоится дебют серии смартфонов OnePlus Ace 5. В частности, особый интерес вызывает модель OnePlus Ace 5 Pro. Это связано с тем, что пристальное внимание в OnePlus 13 будет уделено фотографическим возможностям, а Ace 5 Pro будет сосредоточен на высокой производительности.

Инсайдер Digital Chat Station недавно опубликовал пост на Weibo, в котором раскрыл детали будущего смартфона. Хотя в его словах не было указано конкретное название устройства, все признаки указывают на то, что речь идет именно о модели Ace 5 Pro. Устройство будет оснащено чипом SM8750, который является ничем иным, как Snapdragon 8 Gen 4. Этот процессор обеспечивает высокую производительность и быстродействие, необходимые для современных задач. OnePlus Ace 5 Pro будет оснащён дисплеем BOE X2 с разрешением 1,5K. Такой дисплей обеспечивает чёткое и яркое изображение, что особенно важно для игр и просмотра видео.

Что касается дизайна, то корпус смартфона будет доступен в стеклянном или керамическом вариантах. Устройство будет иметь прямоугольную металлическую среднюю рамку и скошенные края между задней крышкой и средней рамкой для того, чтобы переход казался более плавным. Судя по всему, дизайн серии претерпел значительные изменения, благодаря которым смартфон станет ещё более привлекательным и современным.