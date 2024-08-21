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В сентябре состоится международный дебют ноутбука с ШИМ-затемнением 4320 Гц
После дебюта в Китае Honor готовится к международным продажам MagicBook 14 Art

Компания Honor собирается представить на выставке IFA в Берлине в начале сентября максимально тонкий складной смартфон Magic V3. Там же состоится дебют ноутбука MagicBook 14 Art. Его анонсировали в Китае в июле, поэтому спецификации не являются секретом.

Отличительной чертой этого устройства стал его внешний вид. Ноутбук сделан из материалов аэрокосмического класса, толщина у него всего 1 см, а вес — 1,03 кг.

Спереди находится сенсорный экран OLED размером 14 дюймов с разрешением 3.1K и частотой 120 Гц. Пиковая яркость у него достигает 700 нит, поддерживается почти 100% цвета в области диапазона DCI-P3.

Ноутбук является первым в мире с экраном OLED с поддержкой сверхвысокой частоты ШИМ-затемнения 4320 Гц. Это снижает нагрузку на глаза за счёт уменьшения мерцания.

Доступны версии ноутбука на процессорах Intel Core Ultra 5 и Core Ultra 7. Несмотря на тонкий корпус, внутри находятся два вентилятора. Предлагаются до 32 ГБ памяти и хранилище до 1 ТБ.

Имеется веб-камера, которую производитель называет «Smart Eye». Её можно физически закрывать, когда она не используется. Также доступны шесть динамиков с алгоритмами пространственного звука Honor.

В Китае устройство стоит около $1110 на процессоре Core Ultra 5. Другой вариант предлагается по цене от $1310. Международная стоимость, по традиции, наверняка окажется выше.

#ноутбуки #honor
Источник: gizmochina.com
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