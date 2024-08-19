Согласно информации на сайте Honor, компания примет участие в выставке IFA 2024, которая пройдет с 6 по 10 сентября в Берлине

Honor Magic V3 был представлен в КНР в начале лета 2024 года, став самым тонким складным смартфонов на рынке. Вскоре после анонса компания Honor предоставила тизер, намекающий на международный запуск устройства в Германии. Теперь производитель подтвердил, что Magic V3, вместе с другими гаджетами, будет показан на мероприятии IFA 2024 в столице Германии.

В соответствии информации на сайте Honor, компания будет участвовать в IFA 2024, которая пройдет с 6 по 10 сентября. Презентация устройства пройдет 5 сентября, на день раньше начала выставки в Германии.

Помимо него, будут показаны планшет MagicPad 2 и ноутбук MagicBook Art 14. Хотя подтверждение глобального релиза Magic V3 является приятной новостью, следует помнить, что это не обязательно означает его скорую доступность для покупки. Например, Magic V2 был анонсирован в сентябре 2023 года, но стал доступен в Европе только в конце января 2024 года.