Компания Samsung, скорее всего, изменит дизайн и представит топовую модель с закругленными углами и рамками.

Рендер Galaxy S25 Ultra показывает, что флагман будет иметь более закругленные углы и тонкую рамку, чем предыдущая модель. Было сообщено, что Samsung ранее тестировала четыре прототипа Galaxy S25 Ultra, но, скорее всего, в конечном итоге компания выберет другой дизайн. Более закругленные углы облегчат использование и хранение телефона в течение длительного времени. Этот дизайн также сможет конкурировать с премиальными моделями iPhone и добавить некоторую дополнительную функциональность при включении S-Pen.

Такой корпус может стать дорогостоящим для Samsung, но он имеет ряд преимуществ. Более мягкие углы будут более комфортными при хранении устройства в кармане, и они не причинят боль, если случайно задеть углы. По эстетическим критериям премиальная модель Samsung может выглядеть схоже с новым iPhone 16 Pro Max. Более тонкие рамки позволят уменьшить габариты Galaxy S25 Ultra без ущерба для площади экрана, что сделает его более удобным для людей с маленькими руками.

Есть слухи о том, что Samsung может выпустить Galaxy S25 Ultra на рынок под названием Galaxy S25 Note и изменить название на "Plus". Также было упомянуто, что дизайн Galaxy S25 Ultra будет похож на Galaxy Note 7 и будет тоньше, чем предыдущая модель Galaxy S24 Ultra. В устройстве будет использоваться титановое шасси с улучшенным процессом склеивания.