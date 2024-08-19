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ddr22
Рендер Galaxy S25 Ultra показывает флагман с более закругленными углами, чем раньше и тонкой рамкой
Компания Samsung, скорее всего, изменит дизайн и представит топовую модель с закругленными углами и рамками.

Рендер Galaxy S25 Ultra показывает, что флагман будет иметь более закругленные углы и тонкую рамку, чем предыдущая модель. Было сообщено, что Samsung ранее тестировала четыре прототипа Galaxy S25 Ultra, но, скорее всего, в конечном итоге компания выберет другой дизайн. Более закругленные углы облегчат использование и хранение телефона в течение длительного времени. Этот дизайн также сможет конкурировать с премиальными моделями iPhone и добавить некоторую дополнительную функциональность при включении S-Pen.

Такой корпус может стать дорогостоящим для Samsung, но он имеет ряд преимуществ. Более мягкие углы будут более комфортными при хранении устройства в кармане, и они не причинят боль, если случайно задеть углы. По эстетическим критериям премиальная модель Samsung может выглядеть схоже с новым iPhone 16 Pro Max. Более тонкие рамки позволят уменьшить габариты Galaxy S25 Ultra без ущерба для площади экрана, что сделает его более удобным для людей с маленькими руками. 

Есть слухи о том, что Samsung может выпустить Galaxy S25 Ultra на рынок под названием Galaxy S25 Note и изменить название на "Plus". Также было упомянуто, что дизайн Galaxy S25 Ultra будет похож на Galaxy Note 7 и будет тоньше, чем предыдущая модель Galaxy S24 Ultra. В устройстве будет использоваться титановое шасси с улучшенным процессом склеивания.

#galaxy s25 ultra
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