Модули такого типа начнут поставляться уже в этом полугодии.

Компания Samsung Electronics, если верить Nikkei Asian Review, до сих пор болезненно переживает своё отставание в сегменте HBM от более мелкого конкурента SK hynix, а потому на рынке модулей памяти с интерфейсом CXL для серверных систем рассчитывает с самого начала занять лидирующие позиции. По меньшей мере, именно Samsung остаётся единственным производителем памяти, состоящем в консорциуме CXL, а потому кое-какую фору ей это может обеспечить.

Источник изображения: Samsung Electronics

Стандарт CXL, в разработке которого Samsung принимает участие уже несколько лет, позволяет увеличить объём поддерживаемой одним сервером оперативной памяти в десять раз. Первый модуль памяти с интерфейсом CXL компания разработала ещё в 2021 году, а серийные модули такого типа она собирается начать поставлять в этом полугодии. Впрочем, массовое применение памяти с интерфейсом CXL, по прогнозам компании, начнётся не ранее 2027 или 2028 года. Сейчас ведётся активная работа по снижению себестоимости её производства и создания необходимой инфраструктуры.