Huawei представила пару новых планшетов

Компания Huawei у себя на родине анонсировала два планшета, одним из которых является модель на смену прошлогоднему MatePad Air. Это устройство обладает металлическим корпусом, весит 550 г, его толщина составляет 5,9 мм. Защита от коррозии будет очень кстати, чтобы противостоять влаге. Имеется версия Soft Light с защитой от бликов и ощущением при письме на экране, как от бумаги. Частота обновления экрана составляет 144 Гц, разрешение — 2,8K, поддерживается широкий цветовой диапазон P3, соотношение сторон — 3:2, максимальная яркость до 1000 нит и HDR.

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Технология нано-травления и нано-магнитное покрытие устраняют блики и световой шум на экране. Поддерживаются стилус третьего поколения Huawei M-Pencil и клавиатура Star Flash. Ёмкость аккумулятора составляет 10100 мАч при мощности проводной зарядки 66 Вт.

Предлагаются розовые, зелёные, белые и серые цветовые варианты. Представлены следующие конфигурации:

8 ГБ + 256 ГБ — 2999 юаней.

12 ГБ + 256 ГБ — 3299 юаней.

12 ГБ + 256 ГБ Soft Light — 3599 юаней.

12 ГБ + 512 ГБ Soft Light — 3999 юаней.

Продажи в Китае стартуют 13 августа.