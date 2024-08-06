Huawei выпустила очередной планшет флагманской категории

Во вторник компания Huawei анонсировала премиальный планшет MatePad Pro 12.2 для любителей творческой деятельности. Этому способствует наличие тандемного дисплея OLED и обновлённой версии приложения цифровой живописи Tianshenghuihua.

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Планшет достаточно портативный при весе 508 г. Huawei заявляет, что это самый лёгкий 12-дюймовый планшет из имеющихся в продаже. Уменьшения веса удалось добиться за счёт сверхтонкого стекловолокна толщиной 0,5 мм.

Экран является отличительной чертой устройства. Пиковая яркость достигает 2000 нит, разрешение равно 2,8K. Два слоя повышают продолжительность работы экрана втрое и делают его более энергоэффективным на 33%.

Имеется технология устранения точечных вспышек для снижения мерцания и повышения видимости на свету. Частота обновления 144 Гц, поддерживается широкий цветовой диапазон P3 и соотношение сторон 3:2.

О процессоре и аккумуляторе производитель пока решил не сообщать. Ожидается использование чипа Kirin 9010W и аккумулятора ёмкостью 10000 мАч при поддержке быстрой зарядки мощностью 100 Вт.

Спереди находится камера 8 Мп, а сзади — две камеры с основной 13 Мп. Звук выдают восемь динамиков для воспроизведения высоких и низких частот.

Поддерживается новая клавиатура Huawei Star Leap со встроенным зарядным отсеком для стилуса M-Pencil. Это позволяет обходиться без отдельной зарядки и удобно хранить стилус. Планшет легко открывается и закрывается одной рукой, словно ноутбук.

Будут предлагаться золотой, белый и чёрный цветовые варианты устройства. Стоимость составляет около $600 за базовую конфигурацию 12/256 ГБ. Максимальная конфигурация 16 ГБ и 1 ТБ стоит около $1161 и в комплект входят клавиатура и стилус. Продажи начнутся 13 августа.