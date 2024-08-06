Она весит всего 59 граммов и может использоваться непрерывно в течение 80 часов.

На сегодняшней конференции, посвящённой запуску новых продуктов Hongmeng Smart Travel S9 и Huawei, компания Huawei официально представила свою инновационную мышь Star Leap Mouse GT. Эта мышь позиционируется как высокопроизводительное флагманское устройство, которое устанавливает новые стандарты в индустрии компьютерных аксессуаров.

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Одной из ключевых особенностей Star Leap Mouse GT является технология подключения NearLink. Эта технология обеспечивает сверхбыструю и стабильную связь между мышью и компьютером, что позволяет достигать высокой частоты опроса 8 кГц и сверхнизкого времени отклика 0,125 мс. Кроме того, мышь оснащена 4-кратной защитой от помех, что обеспечивает эффективную работу даже в условиях сильных электромагнитных воздействий.

Мышь Huawei Star Leap Mouse GT также может похвастаться впечатляющим разрешением в 30 000 DPI, что обеспечивает высочайшую точность и чувствительность при использовании. Кроме того, мышь имеет приятную для кожи текстуру и эргономичный дизайн, что обеспечивает комфортное использование даже в течение длительного времени. Вес мыши составляет всего 59 граммов, что делает её одной из самых лёгких мышей на рынке. Ещё одной впечатляющей характеристикой Star Leap Mouse GT является время её работы от батареи. Мышь может работать непрерывно в течение 80 часов. Предварительная продажа Huawei Star Leap Mouse GT начнётся сразу после конференции, а официальные продажи начнутся уже 23 августа. Мышь будет доступна по цене 599 юаней (около 7 000 рублей).