Браузер Apple будет удалять ненужные элементы на веб-страницах

Компания Apple представила последние предварительные версии своих новых операционных систем. Среди прочих изменений можно отметить появление в браузере Safari встроенного блокировщика контента, который получил название Distraction Control.

Традиционные блокировщики удаляют рекламу, но в данном случае подход более тщательный. Предпринимается попытка убрать всё лишнее на сайтах, вроде подписок на новостные рассылки, уведомлений об использовании куки-файлов, видео с автоматическим воспроизведением и тому подобных нежелательных элементов.

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Рекламу блокировать тоже можно, но она возвращается после обновления страницы. В браузере есть предупреждение о том, что Distraction Control не может удалить рекламу насовсем.

Таким образом, пользователи операционных систем iOS, iPadOS и macOS получают простой инструмент избавления от всего лишнего на веб-страницах. Процесс не автоматический и не синхронизируется между устройствами. Необходимо вручную вызывать функцию из меню и самостоятельно указывать, какой элемент следует удалить. Если кому-то это покажется утомительным, ничего не мешает установить блокировщик рекламы сторонних разработчиков.

Distraction Control доступен в версиях для разработчиков iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia. Этот инструмент будет и в публичной бета-версии, а также в финальных вариантах этих систем.



