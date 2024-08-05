Процессор Snapdragon 8 Gen 4 впервые обнаружили в бенчмарке Geekbench

Компания Qualcomm ранее официально подтвердила, что мобильный процессор нового поколения Snapdragon 8 Gen 4 будет анонсирован в октябре. Были утечки информации относительно его возможной производительности, но теперь можно познакомиться с ней и из более надёжного источника.

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Этот чип протестировали на платформе Geekbench. Вряд ли речь идёт о финальном варианте процессора, но результаты всё равно высокие как в однопоточных, так и в многопоточных тестах.

В одноядерном тестировании результат составил 2884 балла, что близко к возможностям процессора Apple A17 Pro со средним значением 2915 баллов. Ещё лучше многопоточная производительность, которая составила 8840 баллов. Это намного лучше по сравнению с конкурентом от Apple с результатом 7300 баллов.

В рассматриваемом процессоре будет применяться новая архитектура. Вместо стандартных вычислительных ядер Arm Qualcomm задействует кастомные ядра Oryon, аналогичные применяемым в версии Snapdragon X для компьютеров. Это может принести значительный прирост производительности, что и показывают первые тесты.

Процессор восьмиядерный с шестью базовыми ядрами и двумя мощными. Базовые работают с тактовой частотой 2,78 ГГц, а мощные — 4,09 ГГц. Несмотря на такие достижения, следует помнить, что чип подорожает на 25-30% по сравнению с процессором нынешнего поколения. В результате и смартфоны в верхней ценовой категории в следующем году могут стать дороже.