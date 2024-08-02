Альтернативный браузер Arc появляется на Windows 10

В начале года не самый известный браузер Arc впервые появился на операционных системах Windows, точнее, только на Windows 11. Поскольку доля Windows 10 сейчас намного выше, разработчики не могли обойти вниманием пользователей этой системы. Было сказано, что версия браузера под неё находится в разработке, и теперь она доступна для установки.

Поддерживаются версии Windows 10 от 1901 и более современные. Необходим также процессор с поддержкой инструкции BMI2. Это означает, что браузер не будет работать на процессорах Intel старше версий Haswell и на процессорах AMD старше версии Excavator.

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Пока нет поддержки браузера для архитектуры ARM, поэтому его невозможно установить на устройства вроде Surface Pro 11 или Surface Laptop 7. Работа над таким вариантом браузера также ведётся.

Первоначально Arc предназначался для компьютеров Mac, а затем его портировали на Windows. Здесь используется минималистичный интерфейс с применением вертикальных вкладок, пространств, искусственного интеллекта и т. д. Это вариант для тех, кому популярные браузеры кажутся слишком загромождённым ненужными вещами.

Теперь браузер Arc доступен для бесплатной установки в системах macOS, iOS, iPadOS, Windows 11 и Windows 10. В будущем в нём должен появиться блокировщик рекламы, защита от слежки и прочие возможности. Скачать браузер можно на официальном сайте разработчика.