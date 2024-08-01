Poco M6 Plus 5G приносит экран с частотой 120 Гц

Бренд Poco представил очередной смартфон в линейке устройств, где уже есть базовая модель и версия Pro. На этот раз покупателям предлагается M6 Plus 5G с более продвинутыми характеристиками по сравнению с M6 Pro 5G. При этом внешний вид устройства остался неизменным.

Это означает наличие двухцветной задней панели, где верх более тёмный по сравнению с низом. Сзади находятся две камеры и светодиодная вспышка, сбоку, внутри кнопки питания, располагается сканер отпечатков. Аппарат получил защиту от воды и пыли уровня IP53.

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Устройство обладает экраном LCD размером 6,7 дюйма с разрешением FHD+ и частотой 120 Гц. Для защиты экрана применяется стекло Gorilla Glass.

Разрешение основной камеры равно 108 Мп, рядом находится сенсор глубины 2 Мп. Основная камера поддерживает трёхкратный зум и обладает апертурой f/1.75. Разрешение передней камеры равно 13 Мп. Поддерживаются фильтры HDR, автоматический режим ночной съёмки и другие.

За производительность отвечает процессор Snapdragon 4 Gen 2 Accelerated Edition. Доступны конфигурации с объёмом памяти 6 ГБ и 8 ГБ, объём хранилища 128 ГБ. Ёмкость аккумулятора составляет 5030 мАч при мощности зарядки 33 Вт. Установлена система Android 14 с оболочкой HyperOS.

Стоимость устройства составляет в пересчёте с местной валюты 13370 руб и 15420 руб. Предлагаются серебряный, чёрный и цвет Misty Lavender. Продажи начнутся 5 августа.