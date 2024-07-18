POCO M6 5G дебютировал в Индии еще в прошлом году. Он был представлен в трех конфигурациях оперативной памяти и встроенной памяти — 4 ГБ + 128 ГБ, 6 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 256 ГБ. Ранее в этом году бренд также представил версию устройства Airtel Locked, которая стоит дешевле, чем обычная версия. Недавно компания POCO представила новую конфигурацию устройства, которая является базовой моделью, пишет Gizmochina. Согласно баннеру Flipkart, новый вариант POCO M6 5G оснащен 4 ГБ оперативной памяти, но она сочетается с 64 ГБ встроенной памяти вместо 128 ГБ. Стоит сказать, что с учетом этих новшеств стоимость смартфона понизилась до 8 249 рупий (около 8 666 рублей). Последняя модель станет четвертой в списке. Баннер сообщает, что M6 5G 4GB + 64GB будет доступен для покупки с 20 июля. Он предлагается в цветах Orion Blue, Polaris Green и Galactic Black. Остальные технические характеристики POCO M 6 5G остаются прежними. Он оснащен 6,4-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Телефон работает на базе процессора Dimensity 6100+. Он оснащен аккумулятором емкостью 5 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт.
POCO M6 5G имеет двухцветный внешний вид, так как прямоугольный островок камеры выполнен в черном цвете. В нем находится 50-мегапиксельная основная камера в паре с объективом с искусственным интеллектом. На задней панели расположена 5-мегапиксельная фронтальная камера. В кнопке питания находится сканер отпечатков пальцев.