стройство имеет 6,4-дюймовый дисплей с частотой обновления 90 Гц и работает на базе процессора Dimensity 6100+. POCO M6 5G будет доступен для покупки с 20 июля в трех цветах.

POCO M6 5G дебютировал в Индии еще в прошлом году. Он был представлен в трех конфигурациях оперативной памяти и встроенной памяти — 4 ГБ + 128 ГБ, 6 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 256 ГБ. Ранее в этом году бренд также представил версию устройства Airtel Locked, которая стоит дешевле, чем обычная версия. Недавно компания POCO представила новую конфигурацию устройства, которая является базовой моделью, пишет Gizmochina. источник изображения: GizmochinaСогласно баннеру Flipkart, новый вариант POCO M6 5G оснащен 4 ГБ оперативной памяти, но она сочетается с 64 ГБ встроенной памяти вместо 128 ГБ. Стоит сказать, что с учетом этих новшеств стоимость смартфона понизилась до 8 249 рупий (около 8 666 рублей). Последняя модель станет четвертой в списке. Баннер сообщает, что M6 5G 4GB + 64GB будет доступен для покупки с 20 июля. Он предлагается в цветах Orion Blue, Polaris Green и Galactic Black. Остальные технические характеристики POCO M 6 5G остаются прежними. Он оснащен 6,4-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Телефон работает на базе процессора Dimensity 6100+. Он оснащен аккумулятором емкостью 5 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт.

POCO M6 5G имеет двухцветный внешний вид, так как прямоугольный островок камеры выполнен в черном цвете. В нем находится 50-мегапиксельная основная камера в паре с объективом с искусственным интеллектом. На задней панели расположена 5-мегапиксельная фронтальная камера. В кнопке питания находится сканер отпечатков пальцев.