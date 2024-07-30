Ryzen 7 5800XT теперь запланирован на 8 августа, а Ryzen 9 5900XT — на 15 августа

Компания AMD выпустит новые процессоры на архитектуре Zen 3 под сокет AM4 позже, чем планировалось изначально. Модели Ryzen 9 5900XT и Ryzen 7 5800XT будут представлены в августе, как и процессоры нового семейства Ryzen 9000.

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Розничные сети, такие как B&H в США, называли датой начала продаж AMD Ryzen 9 5900XT и Ryzen 7 5800XT 31 июля. В этот же день должны были быть представлены Ryzen 9000 на платформе AM5. В итоге этого не случится.

Теперь у этого же продавца Ryzen 7 5800XT появится в продаже 8 августа, как и Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X. Ryzen 9 5900XT начнут продавать 15 августа, как и модели Ryzen 9 9950X и Ryzen 9 9900X.

Как видим, AMD пришлось отложить выпуск процессоров на старой архитектуре, хотя у них нет проблем с качеством, как у новых чипов на Zen 5. Скорее всего, AMD хочет начать продажи в один день.

Ryzen 9 5900XT является 16-ядерным с поддержкой 32 потоков команд. Объём кэша здесь 72 МБ, тактовая частота до 4,8 ГГц при TDP 105 Вт. Ryzen 7 5800XT является 8-ядерным, с 16 потоками, 36 МБ кэша и частотой до 4,8 ГГц при TDP 105 Вт. В комплект поставки процессоров войдут кулеры Wraith Prism.

Стоимость новых чипов пока не была названа. В интернет-магазине PC-Canada они стоят $266,47 и $374,92 соответственно. Платформа AM4 была представлена 7 лет назад, а AM5 будет поддерживаться минимум до 2027 года.