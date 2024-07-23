Получено очередное подтверждение грядущего выхода PlayStation 5 Pro

В обновлении популярной игры No Man’s Sky обнаружили кодовое имя Trinity, которое связано с выходящей в недалёком будущем игровой консолью PlayStation 5 Pro. Также имеется описание графических усовершенствований, которые получит игра на новой консоли.

Значительных улучшений ждать не приходится, разве что менее агрессивное динамическое изменение разрешения по сравнению с обычной PlayStation 5. Также будут улучшены эффекты отображения воды. При этом игра может эффективнее расходовать системные ресурсы, что скажется на её производительности в лучшую сторону.

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С появлением обновления Worlds Part I игра No Man’s Sky сумела поставить новый рекорд на платформе Steam. 21 июля в неё одновременно играли 48 821 человек.

Многие уверены, что PlayStation 5 Pro будет официально представлена до конца нынешнего года. Также есть вероятность, что консоль появится в начале 2025 года.