PlayStation 5 Pro будет иметь целый ряд улучшений.

На фоне предстоящего запуска новейшей игровой консоли Sony PlayStation 5 Pro в сети Интернет появляется всё больше информации о характеристиках новинки — свежими данными о возможностях новой модели делится информатор Kepler_L2, говорится в публикации сайта NotebookCheck.

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Источник фото: Wccftech

В своём сообщении информатор демонстрирует ряд новых функций технологии трассировки лучей, которыми будет наделена игровая консоль Sony PlayStation 5 Pro, а также графические процессоры AMD серии Radeon 9000 на базе архитектуры RDNA 4.

Источник фото: X/Kepler_L2

Кроме того утверждается, что новинка будет оснащена 8-ядерным процессором на основе архитектуры Zen 2, имеющим тактовую частоту в режиме Boost 3.xx ГГц, что, судя по всему, частично подтверждает более раннюю утечку, сообщающую о частоте 3.85 ГГц. Графический процессор должен достигать максимальной частоты 2.35 ГГц.

Отмечается, что ядра, основанные на устаревшей архитектуре Zen 2, могут оказаться ограничивающим фактором для графического процессора Sony PlayStation 5 Pro, в основу которого легла архитектура RDNA 4.

Чуть ранее информатор Kepler_L2 сообщал, что функции трассировки лучей для RDNA 4 были созданы с нуля и позволят новым графическим процессорам конкурировать с решениями от NVIDIA.

Также ожидается, что игровая консоль Sony PlayStation 5 Pro будет поддерживать технологию масштабирования изображения с использованием искусственного интеллекта, имеющую название PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) и позволяющую запускать игры в разрешении до 4K с частотой 120 кадров в секунду — тайтлы, соответствующие этим требованиям, получат заветную плашку «PlayStation 5 Pro Enhanced».