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Глобальный сбой в работе систем Microsoft: миллионы ПК по всему миру выдают "синий экран смерти"
Массовый сбой в работе платформы кибербезопасности CrowdStrike привел к тому, что миллионы компьютеров с Windows по всему миру столкнулись с "синим экраном смерти" (BSOD).

В мире цифровых технологий произошло событие, которое можно сравнить с самой известной хакерской атакой WannaCry. Однако в этот раз обошлось без хакеров, а во всем виновато обычное обновление программного обеспечения, которое превратилось в настоящий кошмар для пользователей Windows по всему миру.

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Миллионы пользователей сообщают, что как обычно включили с утра компьютер, чтобы начать рабочий день, и вместо привычного рабочего стола увидели зловещий синий экран с непонятным сообщением об ошибке. С такой ситуацией столкнулись миллионы обычных людей из-за сбоя в работе компании CrowdStrike, занимающейся кибербезопасностью.

Что же произошло? CrowdStrike, партнер Microsoft по обеспечению безопасности Windows, выпустила обновление, которое должно было защитить пользователей. Однако вместо этого оно вызвало массовый сбой, затронувший не только домашние компьютеры, но и критически важные системы в разных странах.

Масштаб проблемы поражает воображение:

  • Аэропорты в нескольких странах приостановили работу, оставив пассажиров в неведении о судьбе их рейсов.
  • Службы экстренного реагирования в США оказались парализованы, что могло поставить под угрозу жизни людей.
  • Австралийские новостные порталы замолчали, лишив граждан доступа к важной информации.
  • Системы оплаты во многих магазинах вышли из строя, вынуждая покупателей и продавцов возвращаться к наличным расчетам.

Судя по официальным сообщениям, Австралия пострадала больше всех. Представьте себе страну, где одновременно перестали работать университеты, банки, телекоммуникационные компании и многие другие важные учреждения. Это не сюжет фантастического фильма, а реальность, с которой столкнулись австралийцы.

К счастью, специалисты CrowdStrike быстро обнаружили источник проблемы. Оказалось, что всему виной стал процесс "развертывания контента" - технический термин, означающий распространение обновлений программного обеспечения. Компания оперативно отменила проблемные изменения и предложила пользователям временное решение.

Данный инцидент наглядно показывает, насколько хрупкой может быть наша технологическая инфраструктура. Одна ошибка в коде может привести к глобальным последствиям, затрагивающим миллионы людей и организаций по всему миру.

Для обычных пользователей этот случай служит напоминанием о важности регулярного резервного копирования данных и наличия альтернативных способов доступа к важной информации. Для компаний это сигнал о необходимости более тщательного тестирования обновлений перед их массовым распространением.

В нашем современном мире, где технологии играют все большую роль в нашей повседневной жизни, такие инциденты заставляют задуматься о балансе между прогрессом и стабильностью, между удобством и безопасностью. И, возможно, напоминают нам о том, что иногда полезно иметь под рукой старую добрую бумагу и ручку – на случай, если цифровой мир вдруг решит взять выходной.

#microsoft #windows #bsod #crowdstrike #глобальный сбой в microsoft
Источник: theguardian.com
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