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Madarator
Из-за проблем с обновлением ПО от CrowdStrike начался глобальный сбой в Microsoft во всем мире
Но данный сбой не затронул Россию благодаря стратегии технологического суверенитета.

   Фирма CrowdStrike главный товар которой – это программы для защиты информационных систем, послужила самой главной причиной «экстремально сбоя» мирового уровня, затронувшего ПО, выпущенное Microsoft.

   Согласно словам пресс-службы компании CrowdStrike, нарушения случились из-за ошибок в последнем обновлении, выпущенном специально для программы-протектора Falcon.

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   В качестве оперативной меры сотрудники коммерческой организации запустили протокол безопасности, откатывающий обновление-сбой у всех своих клиентов.


Вот такой знаменитый синий экран встречает обескураженных пользователей ОС Windows 10.


   А мы напомним, что CrowdStrike не последний игрок на рынке борьбы с информационными угрозами. Именно в 2011 году из-под рук программистов компании вышел программный продукт облачной платформы, способной находить и своевременно обезоруживать угрозы. Причем делается это в режиме реального времени. На текущий момент до сбоя цена фирмы составляла удивляющие 80 млрд. американских долларов.  

   Известно, что из-за масштабных проблем облачной платформы Microsoft Azure, поставлена на экстренную паузу работа гражданских воздушных гаваней по всему земному шару, а в Австралии тот самый сбой нарушил работу на системном уровне ноутбуков, работающих на ОС Windows.


Авиакомпании American Airlines, United Airlines и Delta Airlines запретили взлет для всех своих самолетов


   Под угрозой нормальной работы оказались и операторы сотовой связи и интернета, банковские организации и авиаперевозчики, рассказывается в репортаже австралийского ABC.

   Не остались без комментариев и в России, когда заместитель комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин рассказал, что по его личному мнению РФ осталась в стороне от ощутимого влияния сбоя из-за тактики и стратегии так называемого импортозамещения.

   Как уведомил общественность Горелкин, сбой в нормальном функционировании Windows 10 состоялся из-за обновления программы, отвечающей за безопасность. Из-за этого отказались функционировать сотни тысяч устройств во всем мире. Сюда входят и объекты критической инфраструктуры. А вот выстоять РФ помог технологический суверенитет, - заявил думский депутат.  

   В репортаже уже от CNN передали, что «глобальный глюк» вызывал отмену не менее 130 и задержки более 200 рейсов гражданских лайнеров.

   Если вы являетесь тем самым несчастливым пользователем Windows, которого постигла подобная напасть, загрузитесь в безопасном режиме или войдите в среду восстановления ОС. После перейдите по пути \Windows\System32\drivers\CrowdStrike, найдите файл С-00000291*.sys и отправьте его в корзину. Дальше просто перезагрузитесь.

#microsoft #windows 10 #microsoft azure #falcon #ошибки windows #сбой системы #crowdstrike #сбой в серверном оборудовании #глобальный сбой в microsoft #сбои в работе windows 10
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Глобальный сбой в работе систем Microsoft: миллионы ПК по всему миру выдают "синий экран смерти"
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