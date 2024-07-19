Компания Ubisoft в очередной раз отложила релиз мобильных игр

Компания Ubisoft в четверг опубликовала финансовый отчёт по итогам минувшего квартала. Среди прочего было сказано, что мобильные игры Rainbow Six Mobile и The Division Resurgence будут представлены после 2025 финансового года. Это означает, что в 2024 году они выпущены не будут. Компания утверждает, что это сделано с целью обеспечения максимально высокого качества.

Эти игры должны быть полноценными вариантами игр для ПК, но при этом они разрабатывались с нуля под сенсорные экраны. Их релиз переносится уже не в первый раз. Rainbow Six Mobile анонсировали в 2022 году, и тогда же она должна была быть представлена после закрытого бета-тестирования. Это в итоге не произошло. В марте было сказано, что приостанавливается распространение открытой бета-версии, а разработчики сосредоточились на улучшении ключевых показателей на основе полученных отзывов.

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Сходным образом шла разработка The Division Resurgence. Её тоже анонсировали в 2022 году, потом показали трейлер на мероприятии Ubisoft Forward 2023. Тогда релиз был запланирован на осень 2023 года. В минувшем августе отложили один из этапов бета-тестирования, потом выпуск игры пообещали в 2024 году.

В настоящее время можно заранее зарегистрироваться на эти игры на платформах iOS и Android.