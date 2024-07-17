Семейство Arrow Lake-S будет представлено в двух различных вариантах: 6+8 и 8+16.

Новая линейка настольных процессоров Intel Arrow Lake-S Core Ultra 200 ожидается на рынке в октябре, после прохождения этапа квалификации. Раньше появилась информация, что эти процессоры выйдут в декабре, но новые отчеты указывают на октябрьский выпуск. Компания Intel уже отправила квалификационные образцы процессоров производителям материнских плат для тестирования. Это важный этап, на котором можно определить дату выхода конкретной линейки и настроить BIOS.

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Однако у Intel есть несколько проблем, которые могут повлиять на запуск серии Core Ultra 200. Недавнее фиаско с нестабильностью процессоров 14-го и 13-го поколений вызвало обеспокоенность у потребителей и может негативно отразиться на репутации компании. Неспособность Intel решить эту проблему привела к тому, что некоторые клиенты и партнеры стали предпочитать процессоры Ryzen от AMD.

Семейство Arrow Lake-S будет представлено в двух различных вариантах: 6+8 и 8+16. Первый вариант предназначен для моделей без функции разгона (не-K SKU) и предполагается, что они выйдут в декабре. Второй вариант, скорее всего, будет основой для разблокированных процессоров и ожидается, что они появятся на рынке за месяц до запуска, в конце августа или начале сентября.