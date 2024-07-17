Издание TechPowerUP провело опрос и увидело отсутствие интереса к ИИ у компьютерных энтузиастов

Популярный технологический сайт TechPowerUP в своём опросе показал, что подавляющее большинство пользователей персональных компьютеров не хотят переплачивать за аппаратные компоненты с возможностями искусственного интеллекта. Таковых насчитали 84%. Желающих платить нашлось 7%, а 9% не определились. В опросе приняло участие более 26000 человек, так что его можно назвать достаточно репрезентативным. С другой стороны, этот сайт читают наиболее продвинутые пользователи компьютеров, тогда как остальные могут оказаться более благосклонными к искусственному интеллекту.

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Впрочем, производители пока предлагают возможности ИИ главным образом на мобильных устройствах или в ноутбуках. Например, архитектура AMD Strix Point предназначена для ноутбуков и обладает новым ускорителем искусственного интеллекта. AMD даже переименовала линейку процессоров в Ryzen AI, чтобы подчеркнуть их возможности. В следующем поколении процессоров Ryzen 9000 ожиданий XDNA2 не предвидится.

Подход Intel отличается, поскольку две грядущие линейки Core Ultra 200V Lunar Lake для ноутбуков и Core Ultra 200 Arrow Lake-S для настольных ПК содержат блок нейронных вычислений. Правда, его производительность на ПК оставляет желать лучшего. Пока неизвестно, как возможности искусственного интеллекта скажутся на стоимости ноутбуков.



