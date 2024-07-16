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СтарыйДед
Компания Oppo предложит более 100 функций ИИ для своих устройств
В основном система камер выиграет от интеграции этой новой технологии.

Компания Oppo, одна из ведущих производителей смартфонов, объявила о своих амбициозных планах по расширению возможностей искусственного интеллекта (ИИ) до 50 миллионов устройств к концу 2024 года. И считается, что Индия будет один из ключевых рынков, который сыграет важную роль в этой стратегии. Oppo планирует запустить более 100 функций ИИ в этом году, что позволит компании стать лидером на данном направлении. 

Питер Дохён, глава продуктовой стратегии Oppo, представил дорожную карту компании по внедрению ИИ в своих устройствах. Представитель Oppo заявил, что компания надеется, что все телефоны будут иметь возможность GenAI в ближайшем будущем. Система камер Oppo станет одним из основных направлений для внедрения генеративного ИИ. Представитель компании отметил, что Oppo продолжает интегрировать ИИ для улучшения качества фотографии. При этом подробности о том, как именно улучшится система камер на данный момент отсутствуют.

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Одной из интересных функций, использующих генеративный ИИ, является функция обработки данных. Она позволяет объединять информацию из различных источников, предлагая новый контент, который может быть полезен для пользователей. Например, эта функция может быть использована для создания персонализированных рекомендаций по туризму, основанных на предпочтениях пользователей и данных о его предыдущих поездках.

Oppo уделяет большое внимание защите данных пользователей при реализации функций ИИ. Компания стремится улучшить свой опыт с помощью генеративного ИИ, но при этом гарантирует, что пользовательские данные не будут покидать устройство для более сложной обработки. Это особенно важно, поскольку многие бренды уже используют серверные реализации аналоговых функций ИИ, что может привести к рискам безопасности данных. Oppo также вносит значительный вклад в исследование и разработку технологии ИИ.

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