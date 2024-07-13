Nubia Z60 Ultra Leading выйдет в Китае и на мировых рынках

Компания Nubia собирается представить свой очередной смартфон Z60 Ultra как у себя на родине, в Китае, так и за его пределами. Стандартный флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 3 здесь будет заменён на его модификацию Leading Version, что означает повышенные тактовые частоты.

Анонс состоится 23 июля. Официально имя устройства не сообщалось, но можно предположить, что это будет модель Nubia Z60s Ultra.

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Не считая процессора, изменений в этом устройстве не ожидается. Это означает наличие экрана OLED размером 6,8 дюйма с разрешением 1.5K и пиковой яркостью 1500 нит. Частота обновления достигает 120 Гц. Объём оперативной памяти типа LPDDR5x максимум составляет 24 ГБ, а хранилище UFS 4.0 предлагается в количестве до 1 ТБ.

Ёмкость аккумулятора равна 6000 мАч при поддержке проводной зарядки мощностью 80 Вт. Корпус защищён от воды и пыли на уровне IP68. Основная камера может быть 50 Мп, сверхширокоугольная столько же и телеобъектив-перископ 64 Мп с 3.2-кратным зумом. У всех камер будет оптическая стабилизация изображения. Разрешение передней камеры 12 Мп.