Ожидается также презентация ноутбука Titan 16 Pro

Недавно в Китае появился новый смартфон из серии Red Magic 9S Pro. В этой линейке две модели: Pro+ с мощной зарядкой 165 Вт и до 24 Гб оперативной памяти, и обычный Pro с проводной зарядкой 80 Вт и более емкой батареей.

реклама

Сегодня компания Nubia объявила, что 16 июля Red Magic 9S Pro будет представлен на международной арене. Также ожидается, что будет представлен ноутбук Titan 16 Pro.

Red Magic хвастается тем, что их телефон является первым в мире с усовершенствованным процессором Snapdragon 8 Gen 3, который работает на частоте 3,4 гигагерца вместо стандартных 3,3 гигагерца и с графическим процессором Adreno 750 на 1 гигагерц, вместо обычных 900 мегагерц, как в Samsung Galaxy S24 Ultra.

Это устройство также называют единственным "полноэкранным", так как фронтальная камера находится под дисплеем, что не требует специального отверстия - это технология, которую ZTE и их дочерние компании применяют уже несколько лет.