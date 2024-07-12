Honor MagicPad 2 предлагается с разрешением 3000 x 1920

Помимо пары смартфонов, в пятницу в Китае местный бренд Honor анонсировал премиальный планшет MagicPad 2. Устройство обладает дисплеем OLED размером 12,3 дюйма с разрешением 3000 x 1920, частотой 144 Гц и максимальной яркостью 1600 нит. Устройство работает на процессоре Snapdragon 8s Gen 3, у него 16 ГБ памяти и 1 ТБ хранилище. Установлена система Android 14 с программной оболочкой MagicOS 8.0.1.

У планшета нет поддержки сотовой связи, только Wi-Fi. Не исключено, что версия с 5G будет представлена позже. Есть функции искусственного интеллекта, вроде преобразования голоса в текст во время многопользовательских конференций.

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Ёмкость аккумулятора планшета составляет 10050 мАч при мощности проводной зарядки 66 Вт. Толщина корпуса при этом здесь всего 5,8 мм. Сзади находится основная камера с разрешением 13 Мп, разрешение передней камеры 9 Мп. Поддерживается стандарт беспроводной связи Bluetooth 5.3, есть три микрофона, пространственный звук обеспечивает сочетание трёх динамиков, отдельно продаётся стилус Honor Magic Pencil 3.

19 июля начнут принимать предварительные заказы. Доступны белый, чёрный и синий цветовые варианты. Стоимость разных конфигураций следующая: