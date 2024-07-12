Planet Coaster 2 будет выпущена до конца года

В 2016 году разработчик Frontier Developments представил на персональных компьютерах видеоигру Planet Coaster. Это симулятор аттракционов и парков, который показался публике достаточно интересным. В результате в 2020 году были представлены версии для игровых консолей PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X.

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Теперь было объявлено о работе над сиквелом с простым названием Planet Coaster 2. Здесь можно будет создавать виртуальные американские парки развлечений, проектировать и ведать аттракционный аквапарк. В игре появятся более передовые инструменты для создания аттракционов.

Всего доступно три режима. В режиме песочницы можно будет свободно строить виртуальный парк. Есть режим карьеры для прохождения определенных сценариев. Режим франшизы даст возможность управлять глобальной сетью аттракционов.





Игра будет многопользовательской, что позволит строить парки совместно с друзьями в режиме песочницы или соревноваться в режиме франшизы. Можно будет посещать парки друзей и кататься на аттракционах от первого лица.

Игра будет представлена в нынешней осенью на ПК, PS5 и консолях Xbox Series X|S.