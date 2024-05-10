Создатели Elite: Dangerous и Planet Coaster анонсировала новую игру по франшизе "Мир Юрского периода". Согласно пресс-релизу, компания Frontier подписала соглашение с Universal Products & Experiences на создание третьей игры во вселенной "Мир Юрского периода" (первыми двумя были Jurassic World Evolution и Jurassic World Evolution 2).
О новой игре пока известно немного.
реклама
Frontier заявила, что игра будет "следующим шагом в эволюции симуляторов управления парками", и что она предложит "новый и захватывающий способ взаимодействия с миром юрского периода".
Frontier также заявила, что новая игра будет использовать ее собственный движок Cobra, который используется в Elite: Dangerous и Planet Coaster. Приложение должно иметь впечатляющую графику и физику.
Дата выхода новой игры по франшизе "Мир Юрского периода" пока не объявлена. Однако Frontier заявила, что приложение находится в разработке и будет выпущена в ближайшие годы.
Фанаты франшизы "Мир Юрского периода" с нетерпением ждут выхода новой игры. Первые две Jurassic World Evolution были высоко оценены критиками и геймерами за впечатляющую графику. Ожидается, что третья игра в серии будет еще лучше, чем ее предшественницы.