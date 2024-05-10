Проект должен синергировать с новой лентой по франшизе, которую планируют выпустить в прокат 2 июля 2025-го.

Создатели Elite: Dangerous и Planet Coaster анонсировала новую игру по франшизе "Мир Юрского периода". Согласно пресс-релизу, компания Frontier подписала соглашение с Universal Products & Experiences на создание третьей игры во вселенной "Мир Юрского периода" (первыми двумя были Jurassic World Evolution и Jurassic World Evolution 2).

О новой игре пока известно немного.

реклама Frontier заявила, что игра будет "следующим шагом в эволюции симуляторов управления парками", и что она предложит "новый и захватывающий способ взаимодействия с миром юрского периода".

Frontier также заявила, что новая игра будет использовать ее собственный движок Cobra, который используется в Elite: Dangerous и Planet Coaster. Приложение должно иметь впечатляющую графику и физику.

Дата выхода новой игры по франшизе "Мир Юрского периода" пока не объявлена. Однако Frontier заявила, что приложение находится в разработке и будет выпущена в ближайшие годы.

Фанаты франшизы "Мир Юрского периода" с нетерпением ждут выхода новой игры. Первые две Jurassic World Evolution были высоко оценены критиками и геймерами за впечатляющую графику. Ожидается, что третья игра в серии будет еще лучше, чем ее предшественницы.