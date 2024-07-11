Названы системные требования компьютерной версии NBA 2K25

Любителей баскетбола может порадовать новость о том, что состоялся официальный анонс видеоигры NBA 2K25. Она станет доступна по всему миру 6 сентября. Обложка стандартного издания будет демонстрировать Джейсона Тейтума из команды Boston Celtics. Стоимость этого издания составляет $69,99 на всех платформах, кроме Nintendo Switch, где она дешевле на $10.

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Редакция All-Star Edition обойдётся в $99,99. За эту цену вы получите 100000 VC и контент MyTEAM, такой как 10 карточек игроков (3 гарантированно с рейтингом 89 OVR), 3 алмазные карточки обуви, 3 усиления Takeover и 1 карточку тренера аметистового уровня. В контенте MyCAREER предлагается 150 усилений навыков (25 игр), 75 усилений Gatorade (25 игр), футболка Джейсона Тейтума, скин для скейтборда Джейсона Тейтума и футболка с дизайном звёзд обложки 2K25.

Ограниченным тиражом будет выпущено издание Hall of Fame Edition за $149,99 на PlayStation, Xbox и ПК. Здесь на год даётся подписка на NBA League Pass, но к России это не относится.

Разработчики обещают новые режимы MyTEAM, а для пользователей консолей следующего поколения — шестую эру MyNBA. На компьютерах обещано следующее поколение игры с повышенным реализмом за счёт технологии ProPLAY. Без твердотельного накопителя здесь не обойтись.