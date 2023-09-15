Ну это ведь тоже рекорд, нужно похвалить создателей.

Сделать худшую игру во всем Steam из проекта, который ранее оценивался игроками удовлетворительно, невозможно? Возможно, ибо Take-Two и авторы NBA 2K24 смогли это доказать на своем примере. Дело в том, что за месяц проект NBA 2K24 стал самым низкооцененным проектом за всё время в магазине Steam, обогнав даже Overwatch 2.

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Статистику опубликовал портал Steam 250.

Важно отметить, что пару дней назад проект был близок к первому месту в "Зале позора" и находился на втором месте, отставая от Overwatch лишь на несколько сотен негативных отзывов. Учитывая, что NBA 2K24 - это "новый релиз", было ожидаемо, что игра пойдет дальше и займет первое место.

На данный момент в Steam у спортивного симулятора 8,98 процента положительных оценок из 5414 отзывов. Игра попала в разряд "крайне отрицательных" проектов и, видимо, останется там надолго. Учитывая, что негативные отзывы появляются ежедневно, а 2K Games ничего не предпринимает, вряд-ли игра выкарабкается из этой ситуации.

За что так с игрой? В первую очередь игроки недовольны тем, что студия решила вновь на ПК выпустить версию для прошлого поколения. Тем самым графика на некстген консолях лучше, нежели на ПК, а также на новых консолях больше функционала. К тому же, выпустив буквально ту же самую игру, что и в прошлом году, студия допустила ряд крайне критических ошибок:

В игре не появилось нового контента. За 60 долларов вы получите сброшенный прогресс и старые анимации из предыдущих игр 2K;

Сюжетная часть из режима MyCareer была вырезана;

К тому же разработчики решили ограничить кроссплей для игроков на ПК, тем самым отрезав их от консолей, а вкупе с массовым читерством на ПК это превращает онлайн-игру в "ад";

Разработчики пытаются всеми доступными методами "вытянуть" из игрока деньги после покупки тайтла;

И это еще не весь список известных проблем. Игроки говорят, что с каждым годом проект становится дороже, а изменений всё нет и нет. Тут уже даже известная FIFA выглядит "революцией" в спортивных симуляторах. Получилась хорошая маркетинговая кампания для EA, но ужаснейший релиз для 2K Games, который может повлиять на будущее франшизы.



