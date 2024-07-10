Популярность искусственного интеллекта значительно подняла стоимость компании TSMC

Распространение искусственного интеллекта немало повлияло на распределение мировых компаний по капитализации. В частности, компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) добралась до уровня капитализации в триллион долларов. Это ещё раз показывает важность полупроводниковой отрасли для мирового рынка.

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В настоящее время TSMC стоит дороже автопроизводителя Tesla и занимает седьмое место среди наиболее дорогостоящих технологических компаний. Акции торгуются выше 50-дневного скользящего среднего в $158, достигнув нового 52-недельного максимума в $192,80. С начала года они подорожали почти на 80%.

Мировые продажи полупроводниковых продуктов могут добраться до уровня $611,2 млрд по итогам нынешнего года и вырасти ещё на 12,5% в следующем году. Главным локомотивом роста является генеративный искусственный интеллект, для работы которого нужны мощные процессоры.