Первыми продуктами Apple с 2-нм чипами могут стать iPhone 17.

Производственный гигант TSMC приступит к тестовому выпуску чипов по 2-нм технологическому процессу, которые со следующего года Apple будет применять в своих новых продуктах, сообщает издание NotebookCheck.

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Источник фото: TSMC

Тестовый запуск производства 2-нм кристаллов будет произведён на заводе TSMC, расположенном на севере Тайваня, на следующей неделе, что станет важной вехой в истории компании — для этого в начале года было установлено оборудование, необходимое для выпуска чипов по данному техпроцессу.

Ожидается, что серийный выпуск 2-нм чипов стартует на производственных мощностях TSMC уже в следующем году, когда Apple планирует выпустить свои первые продукты с чипсетами, выполненными по данному технологическому процессу — первыми могут стать смартфоны iPhone 17, которые, благодаря новым чипам, будут быстрее и энергоэффективнее.

При этом перед запуском в массовое производство TSMC необходимо будет добиться требуемых показателей качества, а также увеличения темпов выпуска новых чипов.

В связи с растущим спросом со стороны Apple компания TSMC собирается к концу текущего года втрое увеличить свои возможности по выпуску 3-нм чипов, которые уже зарезервированы американской корпорацией из Купертино.

Отмечается, что компания TSMC является единственным производителем, способным выпускать для Apple чипы по 3-нм (а вскоре и 2-нм) техпроцессу, а её роль в будущем развитии технологий по-прежнему весьма велика.