TSMC, один из крупнейших производителей полупроводников в мире, согласовал повышение цен на свои 3-нм чипы с заказчиками, такими как Apple, NVIDIA и Qualcomm

TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) и его заказчики достигли соглашения о повышении цен на 3-нм чипы. Это соглашение было достигнуто при условии, что TSMC будет поддерживать стабильные поставки полупроводников. 3-нм техпроцесс TSMC пользуется большим спросом, и крупные технологические компании согласны на повышение цен, чтобы обеспечить стабильность поставок. В условиях высокого спроса на искусственный интеллект, компании, входящие в цепочку поставок, получают значительные преимущества от этого, особенно в полупроводниковой промышленности, где спрос резко возрос. Ограниченное предложение делает сложным для TSMC удовлетворение потока заказов. В результате TSMC увеличивает цены на свой 3-нм узел, что скорее всего повлияет на технологических гигантов, таких как Apple, NVIDIA и Qualcomm, и может привести к увеличению стоимости потребительских продуктов. Morgan Stanley сообщает, что TSMC достигла соглашения со своими клиентами, которые согласны на повышение цен на полупроводники, основываясь на надежности поставок от компании. Ожидается рост валовой прибыли TSMC: 55,1% в 2025 году и 60% в 2026 году. В этом году она уже выросла на 52,3% благодаря усилиям TSMC по расширению производственных мощностей.



С ростом валовой прибыли TSMC планирует увеличить свои инвестиции, особенно в разработку нового 2-нм техпроцесса. Компания потратит около 35 и 37 миллиардов долларов на эти инвестиции в ближайшие два года. TSMC планирует начать производство небольшой партии 2-нм пластин уже в этом году, а масштабное производство начнется к 2027 году.



Ожидается, что 3-нм техпроцесс TSMC получит широкое распространение на рынке, используемый, например, Apple в своих чипах SoC A18 Pro и NVIDIA в новом поколении архитектуры Rubin. Ожидается также, что Intel будет использовать 3-нм технологический процесс для своих будущих процессоров Lunar Lake и Arrow Lake.